Taglio del nastro e via alle lezioni da domani alla Five zone fitness center di Avezzano

Avezzano. Taglio del nastro e via alle lezioni ma senza festa. Lorenzo De Cesare, patron della Five zone, in virtù delle disposizioni del decreto ministeriale in materia di prevenzione del Coronavirus, ha scelto, infatti, di far slittare la festa organizzata per l’avvio della nuova attività di via De Nicola.

Nella struttura di 1.600 metri quadrati della zona nord della città, quindi, domani pomeriggio ci sarà il taglio del nastro che darà simbolicamente il via alla nuova stagione della struttura sportiva. Dalle 17 in poi partiranno le lezioni e le varie attività della palestra che a partire da domani stesso sarà attiva.

“Abbiamo deciso in ottemperanza a quanto stabilito al livello nazionale di rinviare la festa ma di fare in ogni caso una simbolica inaugurazione”, ha precisato De Cesare, “ci sarà alle 17 il taglio del nastro e a seguire inizieranno tutti i corsi e saranno aperte tutte le sale sia per gli atleti che vorranno allenarsi, sia per chi vorrà venire a visitare la palestra.

Questa scelta è stata presa per evitare l’assembramento. La festa, ovviamente, è solo rinviata a una nuova data che sarà comunicata più avanti”. Five zone fitness center vi aspetta per iniziare un nuovo percorso di allenamento insieme.