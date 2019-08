Taglio degli alberi in piazza del Mercato, Fedele (M5s) incontra Passerotti: preservare il patrimonio

Avezzano. Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la nuova piazza del Mercato di Avezzano. Nella giornata di ieri, infatti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, ha incontrato il commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti, per avanzare la proposta di un tavolo tecnico al fine di ascoltare e valutare le proposte e osservazioni in merito al tema del taglio degli alberi in piazza del Mercato. Un incontro fissato per questa mattina.

In questo ultimo mese infatti”, spiega il consigliere regionale del M5s Fedele, “consapevoli che la perizia disposta avrebbe confermato lo stato di salute delle piante, abbiamo approfondito le possibili soluzioni per evitare questo ennesimo danno. Soluzioni percorribili sia sul piano progettuale sia sul piano procedurale”.

“Preservare e valorizzare il nostro patrimonio non è solo un atto necessario”, precisa il pentastellato, “è un atto d’amore verso la propria comunità. E’ una dichiarazione di appartenenza a qualcosa di più grande, a qualcosa che abbiamo ereditato dagli sforzi di chi ci ha preceduto e che dobbiamo restituire, a chi seguirà, migliorato”.

“I platani e i tigli di piazza del mercato in circa un secolo di vita hanno visto rinascere e crescere la nostra città”, conclude Fedele, “in nessun caso e in nessun modo sono o saranno mai un ostacolo per la riqualificazione della zona. Semmai ne sono un valore aggiunto, chi comprende questo mostra un sincero rispetto per ciò che appartiene a tutti noi”.