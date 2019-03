Al via un restyling delle alberature del comune di Luco dei Marsi per una primavera più bella e sicura

Luco dei Marsi. Al via un restyling cautelativo delle alberature del comune di Luco dei Marsi per una primavera più bella e sicura

L’opera, programmata a cadenza biennale, include la valutazione dello stato di salute delle alberature, seguita da interventi mirati alla salvaguardia delle piante e all’abbattimento dei possibili rischi per i cittadini, quali quelli derivanti dal crollo di rami fragili o danneggiati. Tigli, pini, ippocastani, sono tra le specie arboree presenti in paese, anche con esemplari “anziani”, e che caratterizzano le piazze e il viale centrale di Luco dei Marsi.

Interventi in tutto il territorio comunale per prevenire possibili crolli

Nell’area extraurbana, in particolare a Strada 43, al fine di garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, è stato effettuato l’abbattimento di diversi pioppi, parte di filari che nel corso del periodo invernale, in concomitanza con eventi meteorologici particolarmente intensi, avevano subito crolli, causando non pochi disagi e rappresentando un serio rischio per la popolazione. Gli stessi interventi sono in atto ad Avezzano dove il Comune ha chiesto aiuto all’Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente come ricordato da MarsicaLive.

Il primo cittadino De Rosa: azione necessaria ed essenziale per il paese

“Con il ritorno di condizioni climatiche adeguate, sulla linea della grande attenzione all’ambiente che caratterizza la nostra Amministrazione, abbiamo riavviato, in sinergia con l’Ufficio tecnico, le attività per ripristinare al meglio parchi, aree verdi e affini”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “il piano di monitoraggio e interventi sulle alberature è essenziale per preservarle, per gli aspetti ornamentali ma soprattutto per quelli connessi ai benefici per il nostro ecosistema, come anche per la sicurezza dei cittadini. I lavori sono svolti da specialisti – sappiamo quanti danni potrebbero causare errate potature e interventi inadeguati – ma a breve realizzeremo anche protocolli specifici, in collaborazione con gli istituti scolastici superiori, per attività di studio e progettazione per le nostre alberature e le aree verdi, che si traducano anche in un’azione di monitoraggio diffusa e costante”.