Tagliacozzo Unita: iniziativa maestro Poggiogalle lodevole, va articolata nel piano per la ripresa

Tagliacozzo. “Il gruppo consiliare Tagliacozzo Unita raccoglie con piacere”, si legge in una nota,” la proposta del Maestro Luigi Poggiogalle, tanto più che la musica e l’arte erano parte integrante del nostro programma di governo della città, così come la valorizzazione delle risorse locali e dei pregevoli artisti che Tagliacozzo può vantare. Nel programma, infatti, si faceva riferimento esplicito alle masterclass, anche invernali, proprio in virtù di ragionamenti maturati negli anni e che vedono questa possibilità come perfettamente idonea al profilo della nostra città. Fa ancora più piacere, poi, che la proposta arrivi in questo periodo delicato, in cui c’è bisogno di ripensare il paese, gli spazi, le dinamiche interpersonali. Per questo, ci auspichiamo anche la musica e l’arte siano sempre concepite come strumenti per avvicinare mondi diversi e diversi settori sociali, con programmi inclusivi che vedano la cultura come parte integrante della formazione dell’individuo e come deterrente a quella disgregazione che la situazione attuale sta purtroppo esacerbando”.

“A tal proposito, la proposta del Maestro Poggiogalle andrebbe, a nostro avviso, articolata in un piano più ampio di ripensamento delle politiche del nostro paese, alla cui elaborazione offriamo, come sempre, il nostro supporto, soprattutto in vista delle difficoltà oggettive che porteranno necessariamente”, viene illustrato nella nota,” a compiere scelte talora difficili per venire incontro alle esigenze di tutti i settori produttivi e di tutte le famiglie che sono stati particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia”.

“Ci auguriamo, dunque, che anche questa proposta possa essere discussa, insieme alle nostre, nell’incontro tra le opposizioni consiliari e la maggioranza promesso dal sindaco per discutere della fase “post-coronavirus”, che siamo certi”, in conclusione la nota,” si terrà a breve”.