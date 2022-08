Tagliacozzo, torna a emozionare la musica degli Abba in versione sinfonica

Continua senza sosta la maratona di appuntamenti con la grande musica del Festival Internazionale di Mezza Estate a Tagliacozzo che, dopo le serate con Morgan e Fabrizio Moro, presenta domani, sabato 13 Agosto alle 21.15 nel Chiostro di San Francesco, Abba Best Hits, una serata esplosiva sulle note dell’iconico gruppo svedese degli Abba.

Sul palco l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta dall’eclettico Roberto Molinelli, poliedrico compositore, brillante arrangiatore e direttore, che firma gli arrangiamenti per orchestra sinfonica dei brani in scaletta. Con loro il gruppo Vocal Eight e due voci femminili, quelle delle cantanti svedesi Jenny Tarneberg e Mia Stegmar.

Da Mamma mia a Dancing Queen, da Waterloo a Take a chance on me, da Sos a Gimme Gimme: sono solo alcuni dei grandi successi che verranno proposti in una nuova veste sinfonica in grado di restituire la vivacità dei brani del gruppo svedese che festeggia mezzo secolo di carriera.

Così il Direttore Artistico del Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli: “Con Abba Best Hits rendiamo omaggio ad una band che festeggia il mezzo secolo di attività, con una quota stimata di circa 385 milioni di dischi venduti in tutto il mondo: senza dubbio uno dei più grandi gruppi musicali della storia, uno dei fenomeni pop più eclatanti a livello mondiale degli ultimi decenni del secolo scorso nel quale, idealmente, saremo trasportati grazie alla musica. Amiamo incredibilmente sperimentare e offrire al nostro pubblico, colto e appassionato, progetti musicali originali e ambiziosi come questo. Ne siamo sempre stati ripagati in termini di entusiasmo e approvazione, come accaduto con il concerto dedicato ai Queen, sempre con l’Orchestra dell’ISA e il direttore Molinelli, che abbiamo ospitato qui a Tagliacozzo lo scorso anno in anteprima, con grande successo, e che questa estate è stato portato in tournée in cinque regioni”.