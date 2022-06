Tagliacozzo si prepara alla notte romantica: musica, arte e spettacolo in agenda per sabato 25

Tagliacozzo. Le strade della città di Tagliacozzo tornano ad animarsi di musica, arte e spettacolo. Sabato 25 Giugno, sorge la luna sulla “Notte Romantica”, evento ormai tradizionale promosso dal prestigioso “Club dei Borghi più belli d’Italia”.

Amore e romanticismo tornano quindi protagonisti nella suggestiva manifestazione che si svolge il sabato successivo al solstizio d’estate in tutti i borghi dell’Associazione e che l’Amministrazione comunale ha organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Alto gradimento”.

Tanti gli appuntamenti previsti. A partire dalle ore 17.30 una preview dello spettacolo itinerante “Alice In the wonderland” realizzato in piazza Duca degli Abruzzi dagli artisti della Compagnia teatrale “Accademia Creativa”.

Alle 18 saranno inaugurate le istallazioni artistiche, tra cui l’indicazione “Baciarsi, Prego!”, realizzato dall’artista Maicol Palumbo. Al termine dell’evento, l’opera verrà posizionata permanentemente nel Parco della Rimembranza.

Streetphoto a Largo del Popolo sulla “Panchina dell’Amore”, mentre le classiche “due ruote” del Vespa Club invaderanno il centro cittadino. Note di archi e piano vibreranno nell’affascinante cornice di Piazza Obelisco e, a seguire, l’emozionante esibizione di Annalisa Di Pinto con il suo violino elettrico.

La musica sarà inoltre protagonista anche in Piazza Duca degli Abruzzi con il trio Francesca Bontempi Live, mentre sarà possibile ad innamorati è fidanzato farsi predire il futuro dalla cartomante oppure farsi ritrarre dal caricaturista.

Ristoranti e bar del Borgo adatteranno i loro menu e le loro mise-en-place all’atmosfera romantica con la possibilità di fare aperitivo a tema o di cenare a lume di candela, assaporando al termine il dolce creato per l’occasione “Pensiero D’amore”.

La manifestazione avrà il suo culmine alle ore 22.30 con lo spettacolo di “Alice in the wonderland” e il Ballon show in Piazza Obelisco.

“Ho molto a cuore questa manifestazione del Club dei Borghi più belli d’Italia”, ha spiegato l’assessore alla Cultura, Chiara Nanni, “soprattutto perché nel primo mandato fu il primo evento che realizzammo ad appena 14 giorni dalla nostra elezione. La notte Romantica apre di fatto gli eventi della stagione estiva nella nostra Città, rendendola un punto di riferimento culturale per l’intero territorio”. Conclude, “Che la magia dell’amore ci travolga quindi in questo suggestivo evento, facendoci immergere nel vivo di quella che sarà l’estate tagliacozzana”.