Tagliacozzo, si conclude l’avventura del Summer Camp 2021

Tagliacozzo. È finita anche questa edizione del Summer Camp 2021 a Tagliacozzo organizzato dalle società Basket Roma e Roma Team Up in collaborazione con Asd Ponte di Nona, per due settimane ospiti presso l’Hotel Park utilizzando le strutture sportive della società Dynamica Fitness Club coordinata da Roberto Buzzelli.

“Dall’ormai lontano 2006”, hanno dichiarato gli organizzatori, “le nostre società organizzano in questo periodo il camp estivo per i propri atleti sempre a Tagliacozzo, unico anno saltato il 2020 per via della pandemia covid, la prima settimana è stata riservata ai bambini e alle bambine del settore minibasket per un totale di 77 unità, la seconda settimana per il settore agonistico maschile e femminile delle società, 118 tra atleti ed atlete. Tagliacozzo offre una soluzione ideale per il camp estivo per il clima, l’accoglienza, il cibo e le strutture sportive, è per questo che la scegliamo da 15 anni”.

Soddisfazione arriva anche dalla Dynamica “oltre 200 atleti solo questa settimana, hanno soggiornato qui da noi. Avanti così”.