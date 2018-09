Tagliacozzo ospita il primo congresso magico del centro Italia con artisti provenienti da tutto il mondo

Tagliacozzo. Questa mattina al Teatro Talìa di Tagliacozzo, grazie all’ospitalità del sindaco, si è tenuta la conferenza stampa del primo congresso magico del centro Italia. Il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, ha introdotto la conferenza stampa sottolineando l’originalità e l’unicità dell’evento. Un’occasione molto importante per Tagliacozzo, città d’arte della Marsica, di vivere e condividere questa esperienza magica con artisti provenienti da tutto il mondo.

Pei l’intervento di Gianluigi Sordellini, ideatore e organizzatore dell’evento, che ha illustrato le tre serate che vedranno giovedì avvicendarsi sul palco Marco Zoppi con la sua magia con le bolle che saprà incantare bambini e adulti, poi venerdì l’esilarante spettacolo di cabaret magico con Gli Inscordabili e per concludere la serata di Gala di sabato dove sul palco si avvicenderanno artisti internazionali facendo dei veri miracoli. All’interno del Palazzo Ducale invece ci saranno quattro stanze riservate al pubblico all’interno in cui si esibiranno dei giovani maghi.Inoltre ci saranno due concorsi e il vincitore potrà partecipare al campionato italiano di magia che si terrà a Saint Vincent.

La giuria avrà come presidente Gianni Mattiolo che gestisce il Tiger experience. La parola è passata quindi a Roberto Muci presidente del club magico pugliese, che ha spiegato il percorso studiato apposta per il pubblico che avrà la possibilità di apprendere i primi rudimenti di magia. Nelle scuderie del Palazzo Ducale sarà invece ospitata la prima mostra assoluta dedicata a Vinicio Raimondi a cui è stato intitolato anche il primo concorso di magia da scena. La mostra sarà curata dall’Associazione che segue il Progetto Denis Moroso. Ogni giorno ci sarà poi un susseguirsi di conferenze destinate ai prestigiatori durante le quali i conferenzieri condivideranno le loro novità.

Poi i workshop, destinati ad un argomento specifico e riservati anche questi solo agli addetti ai lavori. Partendo dall’idea della magia come di una grande famiglia, ci saranno poi gemellaggi internazionali per suggellare e rafforzare questo rapporto e come occasione di incontri e confronti. Infine è intervenuto Gianni Iezzi dicendo che la magia non ha età quindi può piacere a un bambino come a una persona di novant’anni.

Normalmente conosciamo maghi che sono delle star televisive, ma viene da pensare che dietro ci sia un trucco televisivo, mentre dal vivo sarà tutta un’altra sensazione. A questa prima edizione si augura che ne succederanno altre visto che è stata posta la prima pietra. L’invito finale è di venire numerosi a Tagliacozzo!