Tagliacozzo, ok al bilancio ma la maggioranza perde pezzi. Marletta: Campus senza copertura economica

Tagliacozzo. L’amministrazione di Tagliacozzo porta a casa l’ok sul bilancio di previsione, ma la maggioranza si divide. Lo strumento finanziario è stato infatti approvato con l’astensione di un consigliere e con l’assenza di un secondo, entrambi esponente della maggioranza, oltre al voto contrario dell’opposizione. Non sono mancati momenti di acceso confronto tra le parti, soprattutto in occasione del voto al bilancio e delle interrogazioni delle opposizioni.

I fondi del Campus scolastico? Critiche sono arrivate dall’ex assessore Manuela Marletta: “per le scuole, siamo stati chiamati ad approvare un bilancio senza copertura finanziaria. Sono necessari otto milioni ma attualmente nelle casse non c’è nulla, neanche i 2,5 milioni di euro già stanziati: zero assoluto”. “I 2,5 probabilmente arriveranno”, ha aggiunto la Marletta, “però non sappiamo con certezza quando. Ma gli altri? Di conseguenza non posso votare per un polo scolastico da realizzare di cui non c’è traccia dei fondi”.

Le scuole oggi sono sicure? “Quello che mi chiedo”, ha aggiunto la Marletta, “è quale sia attualmente il livello della sicurezza nelle scuole. Come è oggi la situazione? E come sarà con il passare del tempo? Non sono mai stata contraria alla costruzione del campus”, ha spiegato, “ma ho sempre ritenuto che la priorità fosse la sicurezza dei ragazzi, di cui questa amministrazione si è dimenticata già da tempo. A mio avviso andava messo in sicurezza l’Istituto Tecnico per il Turismo, così da tranquillizzare tutti. Ci tengo a precisare che non sono mai stata in disaccordo sul polo, ma piuttosto sulla sicurezza dei ragazzi. Come si può valutare un bilancio dove non ci sono questi soldi?”.

Maggioranza risicata. Assente giustificato, per via di un’influenza, il consigliere Lorenzo Colizza, il quale aveva recentemente riconsegnato le deleghe allo Sport. È stata proprio la Marletta a riportare anche il pensiero del consigliere: “la decisione assunta”, ha evidenziato in più passaggi, “è in accordo con il consigliere Colizza che non è potuto essere presente per motivi di salute”. Di fatto, dunque, la maggioranza resta appesa a un filo. Può contare infatti su un solo consigliere in più in consiglio.

Campo sportivo chiuso da martedì. Non poteva mancare in consiglio la discussione sullo stadio Leo Attili. La novità è che, dopo le polemiche dovute a una parziale chiusura per carenza di autorizzazioni, dal 2 aprile diventerà off-limits. E non per mancanza di documenti autorizzativi, ma perché inizieranno i sondaggi nel terreno per l’apertura del cantiere della nuova scuola che sorgerà proprio sul campo sportivo. Sul caso è intervenuto il consigliere di opposizione Vincenzo Montelisciani. “Questa amministrazione non ha neanche voluto prendere in considerazione aree alternative per la costruzione della nuova scuola”, ha dichiarato, “si è voluto progettare un edificio enorme, su un’area vastissima. Un’area sotto la quale passa anche un fiume, circostanza che fa aumentare a dismisura il costo di quest’opera”.

Il mutuo. “Questa scelta”, ha incalzato Montelisciani, “vi porta a chiedere un mutuo di 630mila euro per la riqualificazione del campo di Sant’Onofrio. L’intera operazione verrà a costare circa dodici milioni di euro, semmai questi soldi ci saranno. Non c’erano altre soluzioni? Con quattro milioni di euro, di cui due e mezzo potevano essere spesi da anni, sarebbe stato possibile mettere a norma sia le due scuole elementari sia la “Argoli”. Anche Maurizio Di Marco Testa si è espresso sulla vicenda: “si amministra con il buon senso del padre di famiglia”. “Vi ricordo”, ha dichiarato il capogruppo de Il Paese che vorrei, “che amministrare significa anche prevedere la manutenzione delle strade e garantire i servizi pubblici”.

Denuncia ai giornali e la Di Girolamo. Il consigliere Vincenzo Montelisciani è intervenuto sulla vicenda del mandato affidato a un legale per perseguire per danno di immagine alla città tre testate giornalistiche, tra cui questa, per articoli legati a una indagine in Comune della procura della Repubblica di Avezzano. “Lei non era assessore”, ha chiesto Montelisciani nella sua interrogazione, “quindi non ha partecipato a quella Giunta. Immagino si dovrà dar seguito a quella delibera. Chiedo se lei è favorevole a quel provvedimento e se vorrà dar seguito a quella denuncia”. Il neo assessore allo Sport ha sostenuto di non essere stata coinvolta nella questione. “E’ un atto politico molto forte”, ha ribadito il consigliere di opposizione, “come può non avere una sua idea al riguardo?”. “Quando si dovrà decidere”, ha ribattuto la Di Girloamo, “ci penserò. Non ritengo sia questo il momento, comunque ho una mia idea al riguardo”.

La Tari che scende. Notizie positive invece sul versante Tari visto che l’amministrazione ha annunciato che “le tariffe, sostanzialmente ribassate lo scorso anno, avranno un ulteriore diminuzione pari a mezzo punto percentuale”.

Gli eventi già finanziati. Sul versante delle manifestazioni, l’assessore alla Cultura e vicesindaco Chiara Nanni si è detta soddisfatta annunciando una ricca programmazione estiva in corso e per l’allestimento del cartellone del Festival Internazionale di Mezza Estate. Secondo l’esponente di giunta non graverà sulle spese del Comune in quanto la manifestazione di musca, teatro e danza si avvarrà di sostegni economici e patrocini che copriranno il 90% delle spese.

Purtroppo, non è possibile raccogliere le dichiarazioni dell’amministrazione comunale di Tagliacozzo, poiché dal 10 dicembre 2018 anche questa testata, insieme ad altre, viene censurata dall’amministrazione stessa, che non invia più note né comunicati stampa agli indirizzi email dei diversi giornali di questo gruppo.