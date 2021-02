Tagliacozzo, il capitano Antonio Febo è il nuovo comandante della polizia municipale

Tagliacozzo. Antonio Febo è il nuovo comandante della polizia municipale di Tagliacozzo. Classe 1961, vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione: 12 anni nell’ente della provincia dell’Aquila, di cui 7 come programmatore informatico e 5 come responsabile polizia provinciale in Avezzano e del servizio di protezione civile. A tal riguardo è in possesso di qualifica “Disaster Manager” della Presidenza Consiglio dei Ministri.

Dopo aver assunto il comando sull’intero territorio provinciale per quattro anni, è stato anche comandante della polizia stradale per un decennio. Da quattro anni è infine Capitano della Polizia locale di Avezzano e responsabile della video-sorveglianza informatica. Il nuovo comandante è già a lavoro nella storica e turistica città marsicana per riorganizzare al meglio il corpo della polizia municipale e i servizi dell’area vigilanza di cui è responsabile, secondo le mutate esigenze dovute alle norme anti covid.

Febo succede al tenente Paolo Ronci che è andato in pensione lo scorso 31 dicembre.