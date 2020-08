Tagliacozzo Festival, domani il concerto di Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava

Tagliacozzo. Grande attesa per il concerto di Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava a Tagliacozzo Festival, previsto per domani, domenica 9 agosto. Il primo turno è alle ore 19, il secondo alle 21.30, entrambi nella magnifica cornice del Chiostro di San Francesco.

Sul palco, anche Ermanno Dodaro (contrabbasso), Emiliano Begni (pianoforte), Francesco Consaga (sax soprano, flauto traverso), Fabiano Lelli (chitarra), Andy Bartolucci (batteria e percussioni).

“Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava: tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie artistiche differenti e nobili, tre anime” si legge in una nota. “Accomunate da un invidiabile orgoglio femminile, da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione. Dalla loro amicizia, che le ha portate a collaborare più volte in questi anni, nasce un tour speciale, che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz”.

“Per la prima volta” continua la nota “si ritrovano insieme su un palco a condividere un originalissimo “trialogo” con brani del loro repertorio, e non solo, in versioni inedite e coinvolgenti, a partire da alcune delle canzoni più note scritte per se stesse o per altri grandi interpreti della musica italiana (tra cui, solo per citarne alcuni, Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Mina). Ad accompagnare le artiste dal vivo, in un concerto ricco di energia e poesia, ci saranno sei grandi musicisti, provenienti da esperienze eterogenee: Ermanno Dodaro al contrabbasso, Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga a sax soprano e flauto traverso, Fabiano Lelli alla chitarra, Andy Bartolucci a batteria e percussioni”.

“È davvero una gioia immensa” dice Jacopo Sipari “avere il privilegio di ospitare a Tagliacozzo Festival delle artiste così straordinarie: la classe assoluta di tre donne che hanno profondamente definito un modo di fare musica d’autore in Italia. Ho il privilegio di godere dell’amicizia di Grazia di Michele che tanto ha fatto per la nostra Regione e per la città dell’Aquila”.

Info e biglietti su i-ticket.it.