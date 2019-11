Tagliacozzo, ecco quando scatteranno isola pedonale e Ztl nelle piazze della città

Tagliacozzo. È stata pubblicata l’ordinanza n. 97 con gli orari invernali della Ztl in Piazza Obelisco e Piazza Argoli e dell’isola pedonale in Piazza Duca degli Abruzzi a Tagliacozzo. Il comandante della polizia Locale Paolo Ronci, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha quindi disposto gli orari, validi per tutti i fine settimana fino al 20 dicembre prossimo (quando poi entreranno in vigore gli orari delle festività natalizie).

La ZTL in Piazza Argoli e Piazza Obelisco sarà attiva dalle 14 del sabato alle 14 della domenica. Sempre nei weekend, ci sarà l’isola pedonale in Piazza Duca degli Abruzzi dalle 8 del sabato alle 14 della domenica. Resta sempre valida, per la sola Piazza Duca degli Abruzzi, la deliberazione della giunta comunale n. 134/2017 che sospende l’isola pedonale in caso di avverse condizioni atmosferiche.