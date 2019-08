Messa in salvo la cavalla malata Emily, tolta al padrone e affidata a un guardiano autorizzato

Tagliacozzo. Dal 17 agosto, numerosi escursionisti che sono soliti percorrere il sentiero naturalistico “La Risorgente” a Tagliacozzo hanno segnalato ai carabinieri forestali la presenza nella zona di “una cavalla incinta, sdraiata sul terreno, che non riusciva a rialzarsi”. I carabinieri forestali di Tagliacozzo, intervenuti fin dalla prima chiamata, si sono attivati per rintracciare il proprietario così da curare l’animale in difficoltà.

Il consulto di un veterinario ha chiarito che Emily – questo il nome della cavalla – non è incinta, ma soffre di probabili coliche addominali e di una forte presenza di acidosi per stanchezza; la cura prescritta è riposo e cibo. Il legittimo proprietario di Emily ha subito portato del cibo nel posto dove Emily è stata ritrovata, in modo da farle recuperare le forze e riportarla nella stalla. Ma Emily, abituata a una vita senza recinti, ha tentato svariate volte di scavalcare quello che delimita il campo e, quando ci è riuscita, è scivolata in un fossato e si è ferita ad una zampa. Nuovamente tratta in salvo, è stata condotta in un terreno comunale fornito di recinzione e un cancello, in modo da tenerla lontana da situazioni che avrebbero potuto recare fastidio e consentire la sua completa guarigione.

Visto che l’anziano proprietario non può prendersi cura costantemente dell’animale, il 20 agosto, su richiesta dei carabinieri forestali, il sindaco di Tagliacozzo ha emesso ordinanza di sequestro amministrativo del cavallo: così Emily è stata data in custodia giudiziale a un guardiano autorizzato, allevatore professionista di cavalli, e a un veterinario deputato alle sue cure.