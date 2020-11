Tagliacozzo, assegnati 70mila euro all’Istituto Argoli per l’efficientamento energetico

Tagliacozzo. Il consiglio della provincia dell’Aquila, convocato in videoconferenza, ha aggiornato il Dup in ragione dell’utilizzo di somme per la sistemazione di alcune carrabili in occasione del passaggio del giro d’Italia, un intervento, sottolineato e ritenuto dal presidente, Angelo Caruso, indispensabile per territori che hanno una forte vocazione turistica.

Approvato all’unanimità l’assegnazione di un contributo di 70mila euro per l’efficientamento energetico dell’ istituto tecnico per il turismo Argoli di Tagliacozzo, in merito al quale, il presidente, ha ricordato che la provincia è ospite in una struttura di proprietà comunale, ringraziando l’amministrazione del centro marsicano e il consigliere, Roberto Giovagnorio, per l’ospitalità concessa, a titolo gratuito, a favore dell’Ente. È stato altresì ricordato che sono state inserite, nella programmazione della Provincia, le somme necessarie per l’adeguamento sismico del plesso.

Aggiornato il Dup e il bilancio di previsione per le entrate e le spese ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in particolare per le richieste e l’aggiornamento del triennale delle opere pubbliche e il biennale dei servizi e delle forniture in tema di viabilità ed edilizia scolastica. Alle dovute verifiche risulta quindi rispettato l’equilibrio di bilancio e concessa piena copertura per le spese previste dai rispettivi settori.

Riconosciuti dall’assise alcuni debiti fuori bilancio con l’assenza, nella discussione degli ultimi 3 punti, dei consiglieri di “Provincia Unita”. Da annotare la presenza in remoto, dall’ospedale dell’Aquila, del consigliere provinciale, Roberto Giovagnorio che, nonostante la battaglia che conduce da giorni contro la SARS-CoV-2, ha voluto essere ugualmente presente all’assise, ricevendo da tutto il consiglio attestato di stima e gli auguri di pronta guarigione.