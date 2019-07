Tagliacozzo apre le porte al Rinascimento, arriva la tre giorni dedicata ad Ascanio Mari

Tagliacozzo. Tagliacozzo apre le porte al Rinascimento per ricordare i fasti di un tempo e celebrare la figura indimenticata di Ascanio Mari. Ancora una volta la cittadina marsicana celebrerà l’orafo alunno di Benvenuto Cellini con una tre giorni di arte, cultura e spettacolo. Venerdì 12 luglio si apriranno le porte della città al Rinascimento con il suono delle chiarine e il banditore che annuncerà l’inizio della festa.

Un’atmosfera magica avvolgerà le strade, i vicoli e le piazze di Tagliacozzo fino a domenica sera. La manifestazione organizzata per il secondo anno consecutivo dall’associazione culturale Altogradimento in collaborazione con il comune di Tagliacozzo e l’assessorato alla cultura e al turismo, guidato da Chiara Nanni, ha scelto come direttore artistico Mario Fracassi. Spetterà a lui il compito di fondere la tradizione con l’innovazione e creare un lungo weekend che inaugurerà la stagione estiva.

Non mancheranno come sempre le taverne dove poter gustare piatti rinascimentali, ma anche i giochi popolari per i più piccoli, gli spettacoli degli sbandieratori e poi l’arte e la cultura. “Abbiamo lavorato molto attraverso un’attenta ricerca storica per creare qualcosa di speciale”, hanno commentato gli organizzatori, “quello che vogliamo è riproporre il clima che si viveva un tempo e far conoscere a chi ci verrà a trovare giochi, spettacoli e musica del Rinascimento. Tagliacozzo è una città che ben si presta a questo tipo di eventi e siamo certi di avere anche quest’anno un pubblico attento e desideroso di tuffarsi in un’epoca straordinaria che tanto ha dato alla storia di questo Paese”.