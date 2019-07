Il Rinascimento conquista ancora una volta Tagliacozzo, boom di presenze per la tre giorni di Ascanio

Tagliacozzo. Tagliacozzo si trasforma in un borgo rinascimentale per la tre giorni di Ascanio. Giullari, burloni, menestrelli, trampolieri e poi ancora dame e cavalieri hanno invaso nel week end le strade del centro storico di Tagliacozzo per il tradizionale appuntamento dedicato all’allievo marsicano di Benvenuto Cellini.

L’associazione Altogradimento, che ha organizzato in collaborazione con il Comune di Tagliacozzo l’evento, ha fatto sì che per le vie e le piazze della città si respirassero i fasti del Rinascimento curando ogni singolo dettaglio. Mentre lungo piazza Duca degli Abruzzi gli sbandieratori tenevano i loro spettacoli, in piazza dell’Obelisco prendevano forma il mercatino di Arti e mestieri con oggettistica in legno, monili lavorati a mano e ghirlande per addolcire i volti delle donzelle, e nei vicoli si esibivano la compagnia Materia viva, la compagnia Fantacadabra e Davide Rossi e i suoi giullari.

Non è mancata poi una parentesi dedicata ai più piccoli con i laboratori di Timba kids e i giochi popolari ormai dimenticati e all’enogastronomia con le tante taverne allestite lungo il percorso. Il sabato sera, nonostante le temperature rigide, l’atmosfera si è surriscaldata con il funambolo Filippo Franco che ha camminato su un filo attraversando in lungo e in largo piazza dell’Obelisco. Anche la domenica in tanti si sono dati appuntamento a Tagliacozzo per prendere parte alle visite guidate con Serena Fossati ma anche allo spettacolo per bambini “Il gatto con gli stivali” e immortalare la parata rinascimentale e lo spettacolo itinerante della compagnia Abraxateatro.