Rullo di tamburi: al via Ascanio. Oggi a Tagliacozzo i primi appuntamenti della tre giorni rinascimentale

Tagliacozzo. La voce del banditore e il suono delle chiarine daranno il via oggi alla tre giorni rinascimentale: Ascanio. L’appuntamento, che porterà una ventata di storia, cultura e tradizione in città, partirà alle 17.30 dalla loggia del municipio e subito dopo con ls sfilata degli sbandieratori dell’associazione Borgo San Panfilo di Sulmona e del corteo storico in abito d’epoca dell’associazione Leone Rosso di Celano. Il corteo partirà da piazza Duca degli Abruzzi e attraverserà Tagliacozzo tra bambini entusiasti. Alle 19 gli sbandieratori terranno uno spettacolo in piazza dell’Obelisco e subito dopo apriranno le taverne e le osterie dove si potranno degustare piatti rinascimentali.

La festa andrà avanti per tutto il week end. L’associazione Alto gradimento in collaborazione con il Comune di Tagliacozzo ha stilato un programma ricco di appuntamenti. Domani a partire dalle 11 aprirà nel centro storico il mercatino d’epoca Arti e Mestieri mentre subito dopo il Timba Kids si occuperà dei giochi popolari per i bambini e del laboratorio creativo. Alle 17.30 sbandieratori, trampoli, comici, buffoni, maghi e ciarlatani invaderanno piazza Duca degli Abruzzi per la parata rinascimentale. Lo spettacolo verrà curato dalla compagnia Materia viva, dalla compagnia Fantacadabra e da Davide Rossi e i suoi giullari. Gli eventi artistici andranno avanti per tutta la serata mentre a cena si potranno degustare pietanze di un tempo nelle varie taverne allestite lungo il percorso.

Alle 22 in piazza dell’Obelisco è prevista giocoleria, trampoli, ed equilibrismo e subito dopo l’esibizione del funambolo Filippo Feanco. La giornata di domenica chiuderà l’edizione 2019 di Ascanio. In agenda ci sono mercatini d’epoca alle 11, visite guidate con Serena Fossati nel centro storico di Tagliacozzo nella mattinata e poi ancora nel pomeriggio spettacolo per bambini “Il gatto con gli stivali” in piazza Duca degli Abruzzi e una nuova parata rinascimentale lungo le strade della città. La compagnia Abraxateatro coinvolgerà il pubblico con uno spettacolo itinerante a partire dalle 22.