Tagliacozzo: arrestato un 33enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato anche il fratello

Tagliacozzo. La scorsa notte, durante un servizio perlustrativo atto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari dell’aliquota radiomobile unitamente a quelli della stazione di Tagliacozzo, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Arjan Macaj, 33 anni, residente a Tagliacozzo.

Denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato, il fratello, classe 1989. I due cittadini sono stati controllati fuori dal centro abitato a bordo della loro autovettura e trovati in possesso di tre involucri in nylon contenenti 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi, che, alla vista dei militari, hanno gettato dal finestrino cercando di eludere il controllo. Nonostante ciò, i militari li hanno prontamente fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Arjan Macaj è stato successivamente condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il tribunale di Avezzano. L’uomo è difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta.