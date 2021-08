Taekwondo Europei U21: il maestro celanese Calvino Cotturone coach della nazionale italiana

Celano. Onore a Celano e ai suoi cittadini, capaci di distinguersi per i grandi obiettivi raggiunti. Appena concluse le Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha visto Vito Dell’Aquila conquistare una prestigiosa medaglia D’oro, la Nazionale Italiana con a capo Claudio Nolano è già pronta per un altro grande appuntamento Olimpico, che vedrà impegnato l’atleta Antonino Bossolo nelle

Paralimpiadi. La Nazionale U21 invece parteciperà ai Campionati Europei che si terranno in Estonia a Tallinn. Tra i coach che accompagneranno la Nazionale Italiana ci sarà anche il maestro Calvino Cotturone.

Un incarico di notevole prestigio per Celano e per l’intero Abruzzo. Il maestro Calvino si ritroverà con il proprio atleta Samuele Baliva a difendere i colori azzurri. Samuele Baliva, già vice Campione Europeo, ha condiviso i raduni pre-Olimpici, con il Campione Olimpico Vito Dell’ Aquila, ed ha conquistato l’accesso agli Europei salendo sul podio agli Internazionali di Croazia. Doppia soddisfazione quindi per la società Centro Taekwondo Celano dei maestri Ennio e Calvino Cotturone che continua ad inanellare successi e traguardi eccelsi. “Diversi sono stati i bambini arrivati in palestra”, dichiara il maestro Calvino Cotturone, “con passione ed impegno siamo riusciti a crescerli fino ad ottenere titoli Nazionali, Internazionali ed Europei. Oggi la soddisfazione è ancora più grande perché ho la possibilità di accompagnare il “piccolo” Samuele oggi 19enne al Campionato Europeo come Coach. Un’emozione grandissima, siederò’ dietro le sue spalle e come sempre daremo il massimo per difendere i colori della nostra Nazionale”.