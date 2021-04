Taekwondo, conclusi Europei Bulgaria: Baliva sparring partner per atleti prossime qualificazioni olimpiche

Conclusi gli Europei seniores di taekwondo in Bulgaria. L’Italia ottiene tre medaglie di bronzo con Simone Crescenzi, Roberto Botta e Simone Alessio. Dopo un anno di stop non era affatto semplice tornare a gareggiare in un palcoscenico così prestigioso. Samuele Baliva, atleta del Centro Taekwondo Celano, perde contro Robak Karol atleta della Nazionale Polacca, che vince la competizione continentale e si aggiudica il nuovo titolo di campione europeo. Samuele Baliva il più giovane della Nazionale Italiana ha tenuto testa al Campione Europeo, aggiudicandosi per 4-3 il primo round, chiudendo 5-7 il secondo round e cedendo solo nel finale di gara.

Il campione celanese comunque grazie al terzo posto conquistato agli scorsi Internazionali di Croazia si è qualificato anche per i prossimi campionati Europei under 21. Il maestro Calvino Cotturone è soddisfatto della prestazione del suo atleta che, grazie al bronzo conquistato all’Open in Croazia, si è già qualificato anche per i prossimi Campionati Europei under 21.

Da domenica inoltre Samuele sarà di nuovo a Roma, nel Centro di preparazione olimpica, convocato in qualità di sparring partner tra gli atleti impegnati negli allenamenti per le prossime qualificazioni olimpiche. Una convocazione di prestigio che conferma l’ottimo livello tecnico e tattico di Samuele, concludono i maestri Ennio e Calvino Cotturone.

Nazionale Italiana Europei 2021