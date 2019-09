Servizio di sorveglianza e telecamere per monitorare il T-rex, ma il parco giochi non è stato ancora aperto

Avezzano. L’attrazione più attesa dai bambini di Avezzano e della Marsica sarà monitorata da un sistema di video sorveglianza h24 e dalla sicurezza interna. Il Comune di Avezzano, alla luce della particolarità del parco della zona nord della città realizzato grazie a fondi propri e un maxi finanziamento della ditta Essebi srl, ha deciso di mettere sul piatto altri soldi per garantire la tranquillità dell’area e per evitare possibili atti vandalici.

L’area, che non è ancora aperta ai più piccoli per lavori in fase di completamento, verrà dotata di impianto di video sorveglianza e di adeguato sistema di allarme. I sistemi di controllo verranno integrati mediante l’attivazione di un servizio di manutenzione e custodia al fine di garantire ogni possibile tutela contro eventuali atti vandalici.

Nel frattempo però il Comune, con una determina dirigenziale, ha incaricato la ditta Trust Security srls per il servizio di sorveglianza. La ditta di Celano, che ha offerto la sorveglianza all’area, sarà a disposizione per altri 34 giorni 8 ore al giorno per una spesa complessiva pari a 3.904 euro in attesa che la video sorveglianza sarà installata e il T-rex potrà essere tutelato da eventuali danni.