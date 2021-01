T-red, niente più ricorsi del Comune di Avezzano contro le multe annullate

Avezzano. Il Comune di Avezzanon accoglie la richiesta di attuazione delle linee guida della delibera del consiglio comunale dell’8 giugno 2019 e non farà più ricorso per le multe del T-red in funzione in via XX Settembre — via dei Fiori.

“La richiesta di attuazione delle linee guida è stata sottoscritta da tutti e sedici i consiglieri di maggioranza e resa esecutiva dal 6 gennaio 2021”, hanno commentato i consiglieri Roberto Verdecchia e Cristian Carpineta, “la vicenda, datata nel tempo, è intrisa di atti amministrativi posti in essere dall’amministrazione targata De Angelis, che fortissimamente volle l’attivazione dell’apparecchiatura denominata T-red che turbò il sonno di molti avezzanesi e tanti cittadini della Marsica che furono colpiti da multe a raffica con decurtazione dei punti alla patente di guida, sia per l’attraversamento anche con il solo giallo del semaforo in via XX Settembre — via dei Fiori, nonché per la doppia striscia ingannevole, così come è riportato in varie sentenze pronunciate da parte dei Giudici di pace.

Migliaia di multe annullate da parte della Prefettura, ove avevano fatto ricorso i tanti cittadini malcapitati per il passaggio con il giallo e con la doppia striscia, e migliaia di multe annullate da vari Giudici di pace di Avezzano, che spinsero gli amministratori, allora in opposizione – oggi gran parte in maggioranza – a redigere al termine del consiglio comunale dell’8 giugno 2019 la deliberazione consigliare n. 27 che recava la mozione n. prot. 26518 del 13.05.2019, con cui si chiedeva di procedere in autotutela per l’annullamento di tutte le multe ancora non passate in giudicato, con conseguente estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Governo cittadino fu sfiduciato, subentrò il commissario che, nonostante le sollecitazioni esercitate in più riprese dai noi e dai colleghi consiglieri Gianni Di Pangrazio, Domenico Di Berardino, Alessandro Pierleoni, Maria Antonietta Dominici, Mario Babbo e altri, nulla tuttavia mosse in tale ambito. Ma nessuno è stato a dormire, nè da una parte e nè tantomeno dall’altra. L’ufficio della Polizia locale, che fortissimamente volle l’installazione e applicazione del T-red attraverso il suo comandante, all’esito della soccombenza di centinaia di ricorsi davanti il Giudice di pace ha inteso impugnarli personalmente.

Di contro i consiglieri di maggioranza, vista l’abnormità degli atti di appello esercitati, come ricordato nell’ultimo consiglio comunale del 30 dicembre dai consiglieri Verdecchia e Babbo – che con il sindaco stesso e con il consigliere Carpineta furono fervidi oppositori a tale situazione -hanno sollecitato il sindaco a voler esercitare la sua direttiva, che a quindici giorni dall’ufficialità è stata redatta e resa nota ufficialmente al dirigente della Polizia locale in modo tale che lo stesso vi si dovrà adeguare rinunciando agli appelli proposti, previa compensazione delle spese di lite nei giudizi in corso. Il tutto sperando in tal modo di ridare serenità ai tanti malcapitati automobilisti di tutto il comprensorio marsicano”.