Sviluppo del turismo naturalistico, a Sante Marie accordo tra Comune e cooperativa Kymera

Sante Marie. Patto per lo sviluppo del turismo naturalistico tra il Comune di Sante Marie e la cooperativa Kymera di Avezzano. È stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo di collaborazione tra l’ente e la cooperativa, che opera nella Marsica e non solo, volto a far crescere, e migliorare, la fruizione del territorio dagli amanti della natura.

La cooperativa ha presentato al Comune di Sante Marie un ricco calendario di eventi, iniziative e appuntamenti che permetteranno di migliorare la fruizione dei percorsi escursionistici, istituire percorsi di promozione sostenibile del territorio e delle strutture collegate e valorizzare la produzione artigianale, tradizionale e agro – pastorale. L’intento, inoltre, è anche quello di organizzare dei corsi di formazione per la preparazione di personale specializzato nell’accompagnamento turistico, ma anche seminari e convegni volti ad aprire un confronto su questa importante tematica. Fondamentale sarà poi l’offerta che verrà data a residenti e turisti di conoscere al meglio la montagna.

“È molto importante per noi assicurare a residenti e turisti che vogliono fruire della montagna e dei nostri numerosi sentieri un servizio a 360gradi”, ha spiegato il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, “proprio per questo grazie alla collaborazione con la cooperativa Kymera verrà definito un calendario delle escursioni, ma anche delle attività di manutenzione e verifica dei sentieri del territorio comunale, e verranno poi promosse iniziative e appuntamenti che permetteranno, agli appassionati e non, di apprendere le giuste nozioni per un giusto approccio alla montagna”.