Svelato il nuovo look di piazza Risorgimento. In arrivo dissuasori per sicurezza pedonale e altre novità

Avezzano. Come anticipato ieri da Marsicalive, il cantiere di piazza Risorgimento è prossimo alla chiusura. I lavori, dopo un breve periodo in cui hanno subito rallentamenti dettati dalle continue piogge che hanno reso questa primavera più simile all’autunno, sono quasi terminati. La seconda parte del progetto di restyling dovrebbe concludersi entro il 30 giugno (come da contratto), salvo una possibile richiesta di proroga che, però, non potrà essere superiore a una settimana.

A essere consegnati per primi saranno l’incrocio tra via Corradini e via Cataldi e la passeggiata pedonale mentre, in un secondo momento, verrà consegnato l’altro incrocio, quello tra via Corradini e via Marconi. Verranno, inoltre, inseriti dei

dissuasori specifici per mettere in sicurezza il traffico pedonale che andranno, quindi, a sostituire le due fioriere attualmente presenti.

Prende, dunque, forma il progetto realizzato dall’ingegner Giancarlo Cardone. A quanto realizzato, inoltre, dovrebbe aggiungersi un allargamento del marciapiede su via Cataldi (lato piazza) così da consentire di arrivare dalla parte superiore a quella inferiore e poi subito dopo una piccola rampa per superare i tre scalini (in posizione contrapposta a quella esistente lato palco). Quest’ultimo aspetto è in fase di valutazione e dovrà avere l’ok definitivo del Commissario.