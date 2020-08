Sushi mania – tutti pazzi per il sushi di Happy Wok

Il sushi ha letteralmente fatto impazzire grandi e piccini di tutto il mondo tanto da essere stato inserito dall’Unesco tra i patrimoni orali e immateriali dell’umanità.

La sushi mania si sta diffondendo da qualche anno ormai nella Marsica, complice la qualità e la vincente formula all you can eat che propone uno dei punti di riferimento del territorio per questo cibo giapponese.

Parliamo di Happy Wok, il ristorante internazionale marsicano, che ha raggiunto alti risultati grazie ad anni di studio, continui aggiornamenti e la passione che gli chef ripongono in ogni piatto.

Da Happy Wok Sushi di qualità, sempre fresco e capace di soddisfare ogni palato.

Ingredienti freschi e semplici che, alternati tra loro in molteplici combinazioni, creano un connubio unico di sapori.

La preparazione del sushi da Happy Wok è frutto del talento e dell’esperienza che nasce dal confronto che avviene nelle numerose convention a cui il team prende parte.

E’ possibile trovare vari tipi di sushi, capace di soddisfare ogni palato: Uramaki, Temaki, Hosomaki, Futomaki, e più tradizionali Makisushi.

Tutti hanno un elemento in comune: la freschezza del pesce e la qualità delle alghe coltivate nei porti del Giappone con il quale va unito, la Fukusazushi, frittatina preparata per unire il riso con il pesce, e poi le verdure alle uova e alla soia che fa da collante con tutto.

Il Sushi di Happy Wok direttamente a casa tua.

Se hai voglia di sushi ma vuoi consumarlo a casa tua, non dimenticare che Happy Wok dà la possibilità di ordinarlo con un semplice click tramite lo smartphone. Come fare? Basta andare sul sito o sull’applicazione di Just Eat, selezionare il ristorante e scegliere il piatto che preferisci. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 12 alle 22.30, mentre la domenica solo dalle 18.30 alle 22.30.

Vi è venuta l’acquolina in bocca? Happy Wok vi aspetta!

#adv #advertising