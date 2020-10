Sushi e serie tv preferita sul divano di casa, perché no? Ecco come

La bontà del sushi, il calore di una coperta di pile, il ticchettio della pioggia sulla finestra e la compagnia della propria famiglia. Con l’arrivo del freddo, questa immagine non è distante da quella che ci piace creare nella nostra mente.

Chi non vorrebbe combattere le ormai vicine giornate di brutto tempo con un aperitivo o cena a base di sushi da consumare a casa propria, in prospettiva di una serata all’insegna di un film o delle puntate della vostra serie tv preferita?

Non sarà un caso che, soprattutto in seguito al lockdown che ci ha visti protagonisti, il sushi si ritrova in terza posizione, solo dopo a pizza e hamburger, nella top 5 dei piatti più ordinati su una delle maggiori catene di food delivery.

L’emergenza sanitaria che vede coinvolta l’intera Marsica, ha portato a limitare la libertà di movimento – complici le restrizioni imposte dal governo ma anche le stesse preoccupazioni che investono i giovani e gli adulti del territorio.

È stato e sarà necessario quindi adottare atteggiamenti prudenti ma questo non vuol dire rinunciare a soddisfare i propri gusti con i sapori e i colori dell’Oriente. Quindi…come fare?

Con Sen6 SushiBar&Co. di Avezzano è possibile realizzare quell’immagine di cui abbiamo parlato a inizio articolo con pochi e semplici step.

Come prima mossa, si consulta il menù sulla pagina Facebook, si sceglie il proprio piatto preferito per poi ordinarlo scrivendo su uno dei due canali social o chiamando/inviando un messaggio Whatsapp al numero 349 7145859.

Una volta fatto ciò, basta procurarsi una coperta da posizionare sul divano, accendere la televisione e aspettare che la cena arrivi a casa tua.

Che tu sia di Avezzano, Tagliacozzo, Capistrello, Civitella Roveto, Celano, Magliano, Scurcola, Trasacco o Luco, a Sen6 SushiBar&Co. non importa; arriva anche da te.

Non ci sono limiti alla volontà di condividere un sushi di qualità ed essere vicino agli appassionati di questo piatto anche nei momenti più complessi come quello che stiamo vivendo.

Allora, sei già con il telefono in mano? Ora che sai cosa e come fare, non ti resta che procedere.

Sen6 Sushi bar&co

Aperto dal martedì alla domenica dalle 18.30 fino a fine serata.

Lunedì chiuso.

