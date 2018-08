Suor Marialuce Escobar Sibrian consacra la sua vita a Dio e Tagliacozzo festeggia con gioia

Tagliacozzo. Suor Marialuce Escobar Sibrian consacra la sua vita a Dio e Tagliacozzo festeggia l’evento. Grande commozione domenica nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano tra i tanti fedeli accorsi per abbracciare simbolicamente suor Marialuce che ha consacrato la sua vita a Dio tramite il voto di stabilità. La cerimonia, organizzata nei minimi dettagli dalle benedettine guidate dalla badessa madre Donatella Di Marzio, è iniziata alle 17.30 e si è prolungata fino al tardo pomeriggio tra l’emozione generale. A celebrare la funzione il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro affiancato da don Bruno Innocenzi e don Emidio Cerasani, parroci di Tagliacozzo, don Ennio Grossi, cancelliere vescovile, padre Attilio Terenzi e altri sacerdoti della diocesi arrivati a Tagliacozzo per l’occasione. Suor Marialuce, che da anni si trova nel monastero delle benedettine, è stata presentata dalla badessa madre Donatella al vescovo Santoro e all’assemblea religiosa.

La monaca, originaria del Salvador, con il voto di stabilità ha garantito di fatto la sua permanenza nel monastero di Tagliacozzo. Dopo aver giurato al vescovo dei Marsi e a Dio il suo impegno nei confronti della chiesa suor Marialuce ha firmato il documento ufficiale e poi ha ricevuto il nuovo velo, di colore nero, la nuova veste, sempre nera, e poi l’anello simbolo del suo matrimonio con Dio. Con una voce timida, a tratti rotta dall’emozione, suor Marialuce ha letto una lettera scritta di suo pugno con la quale si impegna a vivere secondo le regole monastiche e poi si è inginocchiata davanti al vescovo Santoro che le ha infilato l’anello e affettuosamente le accarezzato il viso velato dalle lacrime.

A consegnare a monsignor Santoro il nuovo abito e l’anello sono state delle giovani nipoti della suora che poi hanno passato il tutto a madre Donatella alla quale è spettato il compito di vestirla. Tolto il velo bianco suor Marialuce ha indossato quello nero come le sue consorelle sotto i flash di familiari e amici. “Un evento memorabile per la Chiesa locale”, ha definito questa giornata il vescovo Santoro che ha ringraziato Dio per la presenza delle monache Benedettine a Tagliacozzo. In tanti hanno partecipato poi al ricevimento che le consorelle hanno organizzato nel cortile del monastero per ringraziare tutti i presenti e per festeggiare insieme suor Marialuce Escobar Sibrian.