Suor Alessandra Smerilli al santuario della Madonna del Silenzio per la sua testimonianza di fede

Avezzano. Sabato 3 settembre dalle 18 al Santuario della Madonna del Silenzio di Avezzano ci sarà la testimonianza di fede si suor Alessandra Smerilli.

Suor Alessandra Smerilli è nata il 14 novembre 1974 a Vasto. Ha conseguito il dottorato in economia politica presso la facoltà di economia dell’università La Sapienza di Roma e il dottorato in economia presso la School of Economics dell’University of East Anglia di Norwich (Regno Unito). È docente ordinario di economia politica presso la pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium di Roma.

La professoressa Smerilli, impegnata a servizio della chiesa e del mondo come consigliere dello Stato della Città del Vaticano e consultore del Sinodo dei Vescovi, da marzo 2021 era sotto-segretario dello stesso Dicastero e coordinatrice della Taskforce Economia della Commissione Vaticana Covid-19, istituita da Papa Francesco. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato istituito da Papa Francesco il 1° gennaio 2017 e “promuove lo sviluppo umano integrale ispirandosi al Vangelo e nel solco della teologia e della dottrina sociale della Chiesa. Studia e raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli, la promozione e la tutela della dignità e dei diritti umani, il disarmo e i conflitti armati, nonché le loro tragiche conseguenze sulla popolazione civile e sull’ambiente naturale. Integrando, mettendo in relazione e facendo dialogare tra loro i diversi sistemi sociali – quali l’economia, la finanza, il lavoro, la politica, la cultura – il Dicastero si adopera affinché l’insegnamento sociale della Chiesa sia fatto conoscere e messo in pratica”.

Il Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è il Cardinal Michael Czerny.