“Suoni di un tempo infinito”: a Celano il concerto per organo nella chiesa di Santa Maria Valleverde

Celano. Appuntamento per lunedì 10 maggio alle ore 21,00 con “Suoni di un tempo infinto”: l’evento organizzato con il patrocinio del comune dall’Associazione Corale Polifonica “Giuseppe Corsi” di Celano, per la presentazione del catalogo di ricerca sugli organi antichi della città marsicana. Queste le coordinate del Concerto per Organo della Maestra Mafalda Baccaro nella Chiesa Santa Maria Valleverde, che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook del coro Giuseppe Corsi e sulla pagina del Comune di Celano.

“Il catalogo di ricerca, curato da Franco Marcanio, vuole valorizzare il grande patrimonio storico e musicale costituito dagli organi antichi presenti nella chiesa di San Michele Arcangelo e nella chiesa Madonna del Carmine in Celano”. A tal proposito, la presidente del coro Corsi Maria Rosaria Legnini afferma: “E’ la presentazione di un lavoro che testimonia l’attenzione, dell’Associazione Corale e del Centro Studi Giuseppe Corsi, agli aspetti storici di pregio musicale ed artistico presenti sul territorio. Con passione ed impegno questi organi, veri gioielli di storia e di suoni, sono stati avvicinati, fotografati, ascoltati, raccontati”.

Inoltre, sottolinea l’associazione che: “Per completare la presentazione del catalogo seguirà il concerto per organo nella chiesa Santa Maria Valleverde della Maestra Mafalda Baccaro, ospite gratissima a Celano dalla sua regione di residenza, la Puglia. In programma musiche di Bach, Haendel ed altri autori contemporanei. La manifestazione è presentata da Domnenica Carusi. Si ringraziano: L’Amministrazione comunale di Celano in particolare la presidente del Consiglio Comunale Dottoressa Silvia Morelli, Il presidente della Pro loco di Celano Guido Villa per le riprese , la realizzazione dei video e lo streaming;, Padre Ausilio Tornanbè per aver ospitato nella chiesa Santa Maria Valleverde la presentazione del Catalogo e concesso l’uso dell’organo per il Concerto, il maestro Sergio Prodigo per la puntuale prefazione del Catalogo, Don Antonio Salone per il commento all’uso liturgico dell’organo in chiesa, il tecnico degli organi Guido Galli per la sua consulenza, tutti i componenti del coro “Giuseppe Corsi” in particolare Teresa Molinelli, Vittoriana Di Renzo e Loreto Guerra, la Tipografia “24 Serigraf” di Celano per la grafica delle locandine e la stampa della versione cartacea del catalogo.” Il catalogo dell’evento sarà distribuito dall’Associazione Giuseppe Corsi agli interessati, sotto previa richiesta.