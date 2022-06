Suona l’ultima campanella dell’anno scolastico, brindisi e gavettoni fuori dalle scuole [Foto]

Avezzano. È suonata questa mattina l’ultima campanella dell’anno scolastico 2021/2022. Un anno sicuramente diverso dagli ultimi due, con meno restrizioni anti – covid, ma ancora con mascherine in classe e qualche appuntamento extra scolastico in meno.

Come sempre i ragazzi delle scuole superiori della città si sono ritrovati fuori dai plessi scolastici non appena terminate le lezioni per festeggiare insieme la fine dell’anno. Un momento che unisce tutti tra nostalgia e gioia per l’imminente inizio delle vacanze estive.

In tantissimi hanno invaso il marciapiede antistante il liceo scientifico “Vitruvio Pollione” con qualche brindisi e gli immancabili gavettoni. Abbracci, baci e tanti selfie per immortalare questo momento particolare dell’anno che si è appena concluso.

Foto ricordo di fine anno e qualche appuntamento per le sere d’estate anche per i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione superiore “Ettore Majorana”, del liceo classico “Alessandro Torlonia” e del liceo artistico “Bellisario”, dell’Istituto “Galilelo Galilei” e “Leon Battista Alberti” e del liceo “Benedetto Croce”, dell’Istituto per l’agricoltura e l’ambiente.

Prossima tappa per gli studenti del quinto anno saranno gli esami di maturità. La prima prova in presenza è prevista per il 22 giugno dalle 8.30. Sono ben sette le tracce decise dal ministero dell’Istruzione rigorosamente segrete. Seguirà poi la seconda prova e il colloquio orale.