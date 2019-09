Suona la prima campanella per gli alunni marsicani, ecco dove seguiranno le lezioni ad Avezzano e negli altri Comuni

Avezzano. Zaino in spalla, grembiule e sorriso per il primo giorno di scuola. Questa mattina alle 8.30 suonerà la prima campanella dell’anno per gli alunni delle scuole primarie della città e dell’intera Marsica. Ricomincia, quindi, la routine quotidiana che per alcuni ragazzi sarà alterata da spostamenti interni dovuti al trasferimento delle sedi scolastiche.

Ad Avezzano il commissario prefettizio, Mauro Passerotti, ha dovuto rivedere con i tecnici la geografia scolastica che anche quest’anno ha subito delle modifiche a causa degli interventi di messa in sicurezza di numerose strutture scolastiche della città.

Gli alunni della scuola primaria “M. Pomilio” (ex “San Simeo” di via Sabotino), essendo terminati i lavori di realizzazione del nuovo edificio, salvo alcune sistemazioni esterne, torneranno nella nuova sede in via Frescobaldi,

la scuola dell’infanzia ex “via Lago di Scanno” invece verrà trasferita nella nuova sede di via De Gasperi.

Le sezioni di scuola dell’infanzia del plesso “Cianciusi”, ospitate lo scorso anno nel centro Noesis, verranno trasferite nella loro sede originaria di via De Gasperi, mentre otto classi della scuola primaria “Don Bosco” rientreranno nella propria sede, mentre le restanti saranno ospitate temporaneamente nella scuola Galileo Galilei fino al completamento dei lavori che dovrebbero terminare a fine mese. La scuola dell’infanzia “Collodi” verrà trasferita nella nuova sede di via America entro settembre non appena terminati i relativi lavori.

A Magliano de’ Marsi i ragazzi dopo sei anni nei container potranno tornare nella loro scuola rinnovata e sicura, come anche a Capistrello.