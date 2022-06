SummerDays è tornato: da McDonald’s Avezzano un’offerta diversa ogni giorno

Ogni giorno un’offerta diversa: McDonald’s Avezzano accoglie l’estate con l’iniziativa SummerDays, ormai un must per festeggiare l’arrivo della bella stagione. Gli amanti dei menù e delle sfiziosità della catena di fast food più conosciuta al mondo potranno godere di una sorpresa diversa in promozione tutti i giorni per il mese di giugno.

Per tuffarsi nel mondo di offerte targato McDonald’s, basta accedere all’App e gustarsi le specialità che verranno proposte. Ecco come fare:

Scarica l’app McDonald’s.

Per poter usufruire del servizio è necessario scaricare l’app McDonald’s, nella versione più idonea per il proprio sistemo operativo.

Visualizza il coupon con l’offerta del giorno

Dal 6 giugno, dopo aver effettuato l’accesso sull’applicazione McDonald’s sarà possibile visualizzare un coupon Summerdays consistente in una nuova promozione, da generare con un semplice tocco.

Utilizza il coupon

Scansionalo al kiosk o mostralo in cassa o comunica il codice allo speakerbox durante l’ordinazione al McDrive.

Da oggi puoi controllare il calendario giorno dopo giorno e godere dei tuoi panini preferiti a prezzi convenienti. Il McDonald’s di Avezzano ti aspetta.

A dare il via al Summerdays 2022 è 1 Crispy McBacon a solo 1 euro (lunedì 6 giugno).