Sulle strade della Marsica: pubblicata la carta dei sentieri e luoghi d’interesse di Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Verde d’Abruzzo, sentieri e turismo. “L’Associazione Senso Doppio”, scrive il comunicato dell’associazione, “è lieta di presentare alla collettività il progetto Carta dei Sentieri e dei luoghi d’interesse di Luco dei Marsi. Una carta turistica, con tutti i sentieri principali segnati ed i luoghi d’interesse delle montagne del territorio locale, è ora disponibile sul sito www.sensodoppio.it scaricabile in più formati e in maniera totalmente gratuita. Per la realizzazione di questa mappa dei sentieri e dei luoghi di interesse sono state consultate le cartografie ufficiali ed open source, realizzando ex novo la carta di base”.

“La mappatura puntuale e aggiornata della rete sentieristica è stata possibile grazie ai rilievi personalmente operati dai membri dall’Associazione Senso Doppio ed anche grazie l’utilizzo dei dati e delle tracce GPS rilevati dal gruppo Agesci di Luco dei Marsi nel 2018 in concomitanza con la realizzazione del Trekker Loan Program di Google Street View. Molte delle bacheche situate all’inizio dei sentieri del territorio di Luco dei Marsi risultano essere vuote o dismesse da anni”.

“L’intento è promuovere e valorizzare l’interesse di escursionisti, sportivi o semplici avventori verso le nostre montagne e nello specifico soddisfare la richiesta di informazioni dettagliate necessarie alla programmazione di escursioni e camminate. La rete sentieristica locale è un patrimonio prezioso, mantenuto funzionale grazie all’opera di volontari che periodicamente svolgono operazione di pulizia e rifacimento delle mulattiere e delle tracce. Per render onore a questo lavoro costante, all’impegno e alla passione di tanti è necessario pubblicizzare e rendere fruibile a tutti una carta aggiornata e completa di luoghi e sentieri principali”, conclude il comunicato.