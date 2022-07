Sulle note di Annalisa, ecco il ballo di suor Elsa che fa impazzire il web: il video

Tagliacozzo. Ma quanto è bella la suora ripresa mentre balla sulla scalinata della scuola paritaria “Asilo Pio XI” di Villa San Sebastiano? Questa volta è davvero il caso di dirlo: “Tutti pazzi” per suor Elsa che si muove e fa divertire i suoi bimbi, al ritmo di “Movimento lento”, la celebre canzone di Annalisa.

È rimbalzato sui social, da una bacheca all’altra, in pochissimi minuti, il video che ritrae la simpatica religiosa, sorridente, mentre con allegri e coinvolgenti movimenti, regala un momento di svago e divertimento ai piccoli ospiti e ai loro genitori, del centro estivo della piccola frazione del Comune di Tagliacozzo, alle porte della città.

Il video è stato pubblicato sulla pagina social dell’istituto che per l’estate accoglie bimbi dai tre ai sei anni, per farli disegnare, colorare e far trascorrere loro giornate all’aria aperta mentre i genitori sono fuori casa per lavoro.

Il video fa ancora più sorridere se si pensa che arriva sula rete all’indomani di un’altra ripresa, diffusa sui social, dove un’anziana religiosa interrompe un bacio saffico tra due modelle impegnate in uno shooting fotografico nei quartieri spagnoli a Napoli, facendo riferimento al “diavolo”. Si tratta di immagini che hanno fatto il giro del web velocemente creando disagio e in alcuni casi anche indignazione in molti utenti della rete.

Di certo la suora napoletana non aveva fatto i conti con le nuove forme di comunicazione che ormai viaggiano in tempi velocissimi.

Ma che soprattutto sono ingovernabili, come spesso accade in casi che diventano virali e che fanno il giro del mondo canalizzando messaggi che allontanano soprattutto i giovani dalla religione. Casi che alzano muri social a volte davvero pesantissimi. Ed ecco invece che dall’Abruzzo arriva la bellissima e simpaticissima suora che si lancia in un divertente ballo senza alcun pregiudizio.

Classe 1965, suor Elsa arriva dalla Filippine ed è molto amata e apprezzata dalla comunità che l’ha accolta. Insieme ad altre tre religiose, la suora 57enne è impegnata tutto l’anno con attività che intrattengono i più piccoli ma anche che in generale tengono viva la piccola comunità della frazione che spesso autofinanzia con eventi aggregativi molte iniziative inclusive.

Molto significativo il messaggio della suora che ha regalato un sorriso ai presenti grazie alla potenza della musica e del ballo, che non conoscono limiti di tempo, religione, spazi e limiti.