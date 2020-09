Sul web arriva la prima stagione de La Guantiera Rosa, una serie nata dal progetto di ragazzi marsicani

Luco dei Marsi. Cosa è “La Guantiera Rosa?” : si potrebbe definire un singolare, e certamente bizzarro, tentativo di raccontare una delle più longeve ed articolate usanze luchesi sfruttando la metodologia narrativa delle odierne serie tv. Di cosa potrebbe trattare quindi se non del matrimonio? Quello che “andrà in onda” (rectius: on-line) non è un documentario o un collage di video d’archivio, perché “La Guantiera Rosa” non è niente di tutto questo. È una vera e propria produzione originale ideata e realizzata dal collettivo “Scripta Male”, che vede in questa web series la sua opera prima.

Il progetto, come spesso avviene, nasce quasi per gioco, e per gioco inizia a concretizzarsi nell’immediato lockdown con la scelta degli attori, le prove e le prime riprese. L’intera troupe, così come il cast e la produzione è interamente composta da ragazzi di Luco, poco o per nulla addentro al mondo della cinematografia, che hanno messo però a favore di camera le proprie competenze, cimentandosi in recitazione, sceneggiatura, regia e montaggio.

Un potpourri di comicità, meta teatro e vera tradizione, tenuto insieme da un unico filo conduttore: la difficoltà di spiegare gli intricati meccanismi e le peculiari usanze legati all’oganizzazione del Matrimonio Tradizionale Luchese. Quella che andrà in onda i giovedì di settembre sul canale Youtube “La Guantiera Rosa”, cliccabile al link https://www.youtube.com/channel/UCWDublKZyRf63d8-N9ct6YQ sarà la prima stagione, prologo dell’intera storia, che vedrà la conclusione nei successivi capitoli già in fase di produzione.

Hanno partecipato al progetto Dante Marracini alla regia, Giuliano Fina alla sceneggiatura, Angelo Di Filippo al montaggio e riprese, Angelo Fina per la colonna sonora originale e nel cast di attori figurano Cecilia Calvacchi, Gregorio Fina, Angelo Fina, Giuseppe Mosca, Luca Crescenzi e Dante Marracini.

Special guest Stefano Di Giampietro e Sergio Marracini, comparsa professionista Luca Panella, coach actor Alessandra De Michele, produzione e logistica Cristian Malvoni, Mattia Baldassarra e Andrea Angelucci, grafica Maria Bianchi, audio e luci Michele Celeste, social media manager Lorenzo Di Gianfilippo e runner Enza Palma.

Si ringraziano il parroco Don Giuseppe Ermili per la disponibilità concessa di girare le scene presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il Ristorante “Il Caminetto”, OTM Service s.r.l., 2 Much Studios.

La Guantiera Rosa è una produzione del collettivo “Scripta Male” in associazione con La Guerra dei Lati e Timer 360, settori operativi del Circolo culturale punto luce.