Sul tavolo della IV Commissione Consiliare in Regione si fa il punto su fondi Pnrr

L’Aquila. Il consigliere regionale Simone Angelosante rende noto che è prevista per domani, giovedì 21 aprile 2022 dalle 14 nella sala S. Spagnoli del Palazzo dell’Emiciclo la convocazione della 4° Commissione Consiliare “Commissione per le Politiche Europee, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea”.

Dopo l’audizione avvenuta durante i lavori dell’ultima convocazione (in data 1° aprile 2022), quando ad essere stato ascoltato fu il presidente Marco Marsilio a proposito delle linee di intervento e lo stato di avanzamento dei progetti del PNRR a livello regionale, domani vi sarà l’audizione del direttore del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale Emanuela Grimaldi circa lo stato effettivo dei progetti regionali relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come già ricordato in altre occasioni, il consigliere Angelosante ritiene necessario fare il punto su queste questioni al fine di riferire notizie dettagliate sui singoli territoti a proposito dello stato di avanzamento dei progetti relativi al PNRR in Regione Abruzzo.