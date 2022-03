Sul palco “Dicono di lei” lo spettacolo prodotto dalla compagnia Teatranti Tra Tanti

Avezzano. I Teatranti Tra Tanti sbarcano in Piemonte con “Dicono di lei”, lo spettacolo con Nadia Perciabosco e la regia di Massimiliano Vado. A produrre lo spettacolo la compagnia marsicana Teatranti Tra Tanti. La pièce, vincitrice del bando L’Italia dei Visionari 2019, farà il suo debutto regionale in Piemonte il prossimo 2 aprile al Cimitero di San Pietro in Vincoli di Torino, ex cimitero settecentesco, in occasione della stagione organizzata da FTT – Fertili Terreno Teatro.

“Siamo davvero orgogliosi e contenti di presentare uno spettacolo che va a completare la già ricca offerta di produzioni teatrali per il 2022 – spiega la compagnia teatrale “Teatranti Tra Tanti”, a nome dei direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini e della project manager Cinzia Pace – Con lo spettacolo “Dicono di Lei”, Nadia Perciabosco porta in scena l’esigenza di “scomparire” dalle scene, interpretando il ruolo di un’attrice che fa perdere le proprie tracce e Nadia riesce, con una forte capacità interpretativa, a rappresentarla, in più prospettive, attraverso le 5 donne cruciali per la sua vita”.

“Lo spettacolo ci ha convinto anche per il testo profondo dell’autrice Roberta Calandra e per la trasposizione scenica ben adattata dal regista Massimiliano Vado – conclude la compagnia – Nelle nostre produzioni andiamo a toccare sempre diverse tematiche sociali, che spaziano sui vari piani interpersonali, con leggerezza, ma senza mai tralasciare il messaggio sociale. Le produzioni di Teatranti Tra Tanti sono diverse fra loro ed offrono al panorama artistico spettacoli ed argomenti coinvolgenti, sempre molto attuali e che coinvolgono il pubblico dall’inizio alla fine.”

“DICONO DI LEI”

Nella società dell’immagine il sogno di molti, contrariamente a ciò che si può pensare è scomparire. La protagonista, interpretata da Nadia Perciabosco, la famosa attrice immaginaria Anita Marzo, ha fatto perdere le sue tracce e cinque personaggi, pirandellaniamente, si interrogano sulla sua fine. Morte, suicidio, capriccio, amore, insoddisfazione professionale, stanchezza, voglia di stupire o solo di normalità… la madre borghese, la sorella vagamente ottusa, la sedicente rivale in amore e palco, l’energica manager, la figlia smarrita e assetata di normalità compilano ipotesi senza risposta. Parlano al telefono, alle amiche, alla stampa, a sé stesse. Ognuna una voce ma anche forse uno spicchio del complesso prisma mentale di Anita stessa che le anima come un burattinaio folle o fin troppo consapevole. Ebbra del suo spettacolo migliore e forse definitivo.

Nadia Perciabosco

Attrice di teatro, tv e cinema, ha lavorato con grandi maestri, tra i quali Gigi Proietti, in tv come comica in programmi di punta come “Uno mattina” su Rai uno e “Bambine cattive” su Comedy Central, in serie di successo come La mafia uccide solo d’estate, La Squadra e Orgoglio.

INFO E CONTATTI TEATRANTI TRA TANTI

+39 347 0793657 / [email protected]

SITO WEB

https://www.teatrantitratanti.it/