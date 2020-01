Sud Protagonista confluisce in Fratelli d’Italia, Pestilli: continuerò a battermi per lo sviluppo del nostro territorio

Avezzano. “Da neo dirigente di Fratelli d’Italia Abruzzo e membro della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale d’Abruzzo, continuerò il percorso politico iniziato già da tempo in veste di coordinatrice regionale di Sud Protagonista”.

Ad annunciarlo è il Segretario Federale di “Sud Protagonista”e vice responsabile del Dipartimento Mezzogiorno con delega alle politiche per lo sviluppo del Sud di Fdi Gabriella Peluso che ha ufficializzato la confluenza del movimento politico sudista nel partito di Giorgia Meloni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente del Gruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida, il Responsabile del Dipartimento Mezzogiorno, Marcello Gemmato, il deputato componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, il senatore di FdI, Antonio Iannone, il Responsabile dell’Organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, il vice Segretario, Simone Carabella, la coordinatrice regionale dell’Abruzzo Rosa Pestilli.

“L’alleanza con Giorgia Meloni è nata nel dicembre del 2018, quando la leader di FdI ha partecipato al nostro Congresso, insieme abbiamo combattuto la battaglia delle elezioni europee, con la candidatura del Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, nella lista di FdI, e condiviso numerose iniziative nelle Regioni e sui territori” – ha sottolineato Pestilli – che ha aggiunto: “la nostra confluenza è il naturale punto di approdo di questa alleanza politica ed è il prosieguo del nostro progetto con i nostri dirigenti e i nostri militanti che, da oggi, saranno dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia”.

“In Abruzzo sin dalle ultime regionali abbiamo sostenuto il Presidente Marsilio – ha dichiarato la coordinatrice di (SP) Rosa Pestilli – scendendo in campo in prima persona e il rapporto politico con FdI si è sempre più rafforzato con la grande disponibilità di Etel Sigismondi a confrontarsi sui temi che interessano la nostra gente. Con la confluenza di Sud Protagonista in Fratelli d’Italia e con il nuovo ruolo che rivesto come dirigente regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, continuerò la mia battaglia a favore del lavoro, dei lavoratori e delle imprese per lo sviluppo e la crescita economica e sociale della Abruzzo. Nei prossimi giorni incontrerò l’amico Pierluigi Biondi responsabile politico della mia provincia per mettere a disposizione la mia collaborazione anche in vista delle prossime elezioni amministrative nei vari territori”.