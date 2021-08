Successo per la giornata di sport e solidarietà tra Ovindoli e Celano, raccolti 9mila euro per l’Ail

Celano. La domenica del 22 agosto è stata una giornata di sport e solidarietà molto intensa per il Gruppo Sportivo Celano. Alle 6,30 sulla piana di Ovindoli, nei pressi del rifugio di Val D’Arano, sul quale sono incorso i lavori di ristrutturazione a cura del GS Celano, è stata allestita l’area di partenza e arrivo della gara di corsa in montagna Sky App 2021, partita regolarmente alle 7,35.

63 gli iscritti, provenienti dalla Toscana alla Puglia, specialisti di corse di trail running. La giornata è stata promossa dall’asd gruppo sportivo Celano e dalla fondazione Fabio Piccone, patrocinata dal parco regionale Sirente Velino, dai comuni di Celano e Ovindoli, dalla fondazione terzo pilastro internazionale.

Gli atleti dovevano percorrere i 33 km previsti, per 2.570 mt di dislivello, entro le dieci ore. Hanno vinto, tra gli uomini, dalle Marche Giacomo Forconi del team Trail R. Project, con il tempo di 4 ore e 12 minuti, seguito da Giovanni Ruocco, dalla costa amalfitana, TRM Team, in 4 ore e 15 minuti, e Carlo Angelucci da Vasto, asd Pro Life – No Doping in 4 ore 31 minuti. Per le donne, prima una strepitosa Veronica Del Grosso dei Magic Runner di Tagliacozzo, settima assoluta con il tempo di 5 ore e 5 minuti, che ha preceduto Annalisa Fitti della Podistica San Salvo, tempo 6 ore e 26 minuti, e Lorenza Verdura, della Gravina Festina Lente, in 6 ore e 51 minuti. Alle 11 è partita la prima camminata solidale per la Valle D’Arano, cui è seguita alle 17,35, quella di Celano, tra le vie del centro storico, la pineta e la chiesetta degli alpini. Oltre 100 i partecipanti alle due iniziative che insieme alla vendita delle magliette celebrative dell’evento e al contributo degli sponsor ha consentito di raccogliere fondi per un totale di 9mila euro destinati alla ricerca contro le leucemie. In serata, infine, cerimonia simbolica con la responsabile nazionale dell’Ail prima della proiezione, in piazzetta S. Giovanni del film “Cosa sarà”.

“Il connubio tra sport e solidarietà è sempre vincente” ha dichiarato il presidente del GS Celano Loreto Ruscio, “consente di riflettere sulle priorità della vita e stare insieme. Ringrazio tutti i volontari che hanno reso possibile gli eventi, gli sponsor, le amministrazioni del Parco Regionale Sirente Velino, dei Comuni di Celano e Ovindoli, la Fondazione III Pilastro Internazionale che supporta da anni l’attività sportiva e sociale del Gruppo Sportivo Celano. Intanto, è già tutto pronto per il ritorno della gara regina delle competizioni di sprint in montagna il Vertical Serra di Celano che si correrà il 26 settembre da piazza Aia a Celano”

