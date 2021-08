Successo per la finale regionale del Venus Talent Show, anche un marsicano tra i vincitori

Avezzano. Grande successo al Parco Fluviale Augusto Daolio per la finale Regionale di Abruzzo, Marche e Lazio del “Venus Talent Show”. Ben 35 concorrenti si sono sfidati nella kermesse patrocinata dalla Fondazione Carispaq e dal comune di Sulmona. Allo show, presentato da Luca Di Nicola, con la fascia di Miss Sulmona 2021 si è imposta la sulmonese Georgiana Gaman. Mister Sulmona 2021 invece, è risultato il giovane autoctono Remo Palazzone.

Ha consentito invece il titolo de Il Più Bello D’Italia Provincia dell’Aquila il giovanissimo Giovanni Venditti di Luco dei Marsi condividendo il primo posto con Francesco Rattenni di Ortona a mare. Lo scettro di Miss Protagonista è stato attribuito alla lancianese Ylenia Ciccocioppo.

Nella categoria canto, per quanto riguarda i ragazzi, è risultato primo classificato Davide Settevendemie di Sulmona. Prima classificata fra le donne, la giovane interprete peligna Marzia Ferrini. Per la categoria ballo riservata ai ragazzi, medaglia d’oro per il ballerino Mirco Di Meo di Popoli.

Per le ballerine invece, la meglio l’ha avuta la romana Carlotta Scacco. Per la sezione moda ragazzi, altro ex aequo fra Andrea Palusci di Pescara e Matteo Catalini di Ascoli Piceno. E ancora, nella categoria moda ragazze, con la fascia di Miss Venus 2021 seconda classificata, medaglia d’argento a Sara Carpineta di Vasto.

Prima classificata invece, per la sezione moda ragazze la bella Thalia Perez di Ancona. Ospiti della manifestazione, organizzata dalla Venus entertainment e dall’Associazione culturale Internazionale, i B-Boy Twins direttamente dal programma televisivo Italia’s Got Talent e la campionessa di pole dance Maria Mendoza. Il make-up e le acconciature sono stai curati dal coiffeur Pascal e dal suo staff.

In giuria, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’ex tronista di Uomini & Donne Carmine Fummo, l’imprenditore Pasquale Di Toro, la dottoressa Fioralba Castellano, lo stilista Cesare Guidetti, l’assessore comunale Salvatore Zavarella, il presidente della Don The Fuller Mauro Cianti e l’imprenditore Paolo Salutari. La serata è stata dedicata alla Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali, rappresentata all’evento dalla dottoressa Maristella Celeste a cui è stata conferita una targa dal presidente dell’associazione culturale Internazionale Sabrina Mascio.

I vincitori della finale sulmonese accederanno alla finale nazionale che si terrà ad Ortona il prossimo venerdì 20 agosto. La finale ortonese, che sarà trasmessa sulle reti Mediaset e Sky, sarà condotta da Luca Di Nicola e Jo Squillo. “La finale interregionale nella bellissima Sulmona è stata davvero una splendida serata”, dichiara soddisfatto Ivan Antonio Giampietro, patron del Venus Talent Show, “abbiamo registrato un elevato livello artistico dei concorrenti e ciò lascia ben presagire per la finalissima nazionale di Ortona a mare”.