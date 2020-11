Successo per il team Ents: Fernando Di Loreto si impone agli Europei di natural bodybuilding

Avezzano. Il team Ents, composto dai preparatori atletici marsicani Ivan Fedele e Germano Di Cesare, ha portato a casa un nuovo successo. Agli Europei di natural bodybuilding, nel circuito ICN Bodybuilding, che si sono svolti ieri all’Hotel Giò di Perugia, Fernando Di Loreto ha trionfato nella categoria over 60. Per lui si tratta dell’ennesimo riconoscimento per una carriera prestigiosa e ormai decennale. Di Loreto, guidato dal team Ents, ha alle spalle una lunga scia di successi, in una disciplina, quella nella quale gareggia da una vita, dove costanza e abnegazione sono fattori indispensabili e determinanti per scalare le vette del successo.