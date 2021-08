Successo in piazza ad Avezzano per il tour di Stef Burns, il rock in città con lo storico chitarrista di Vasco

Avezzano. Grande successo ieri sera in piazza ad Avezzano per la tappa del tour di Stef Burns: lo storico chitarrista di Vasco Rossi si è esibito per il pubblico del capoluogo marsicano in un concerto gratuito all’insegna della grande musica. Stephan Birnbaum, uno dei più talentuosi musicisti della scena internazionale, è nato a Oakland, in California ed è costantemente al fianco di Vasco Rossi sin dal lontano 1995, anno della prima esibizione a San Siro.

Il concerto si colloca nel cartellone degli “eventi estivi 2021”. Tanti i cittadini che si sono recati in piazza per ascoltare il rock di Burns e godere della musica dal vivo. La serata si è svolta nel rispetto delle norme anticovid e l’ingresso è stato limitato ai possessori del Green pass come da ultimo decreto governativo.

“Il concerto di Burns”, ha affermato l’assessore alla cultura, Pierluigi Di Stefano, “è dedicato non solo ai profondi conoscitori del rock, ma a tutti gli amanti della musica, con un artista che si è esibito con le leggende del rock. L’artista, che ha suonato nel mondo con personalità del calibro di Alice Cooper e Huey Lewis and The News, è certamente uno dei solisti più apprezzati nel panorama musicale degli ultimi trenta anni. Avezzano sicura e conciliante per i suoi eventi. Gente in fila col green pass per assistere allo spettacolo teatrale di Corrado Oddi e Stefano Masciarelli su Dante alla Settimana Marsicana in chiave “moderna” e al concerto di del chitarrista che da 25 anni accompagna Vasco, definito uno dei dieci migliori chitarristi del panorama mondiale”.

