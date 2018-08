Successo e solidarietà al Torneo dell’Amicizia Vincenzo Zauri, il ricavato destinato a tre importanti iniziative

Pescina. Successo e grande partecipazione al Torneo dell’Amicizia Vincenzo Zauri 2018 dove la squadra Bar Zelig di Lecce nei Marsi si è aggiudicata la competizione categoria Over, mentre la categoria Under 18 è andata a “I Dei dell’Olimpo” di San Benedetto dei Marsi. “Mi ritengo molto soddisfatto della riuscita dell’intera competizione”, ha spiegato Mirko Zauri, padre del giovane Vincenzo scomparso tragicamente per via di un incidente stradale con il suo ciclomotore avvenuto a luglio 2013, “hanno partecipato 16 squadre suddivise per 3 categorie, Femminile, Under 18 e Over”. Il tutto si è svolto allo stadio Barbati messo a disposizione dal Comune di Pescina. Il Torneo è a scopo benefico e tutto è stato possibile grazie ai numerosi sponsor delle attività commerciali della Marsica est e delle numerose persone amiche del Torneo. La quale somma verrà divisa per tre iniziative. La prima già consegnata ai rappresentanti legali dell’associazione “Il sorriso di Filippo”, nata dopo il terremoto di Amatrice, proprio per tenere ancora in vita il sorriso dello sfortunato giovane estratto vivo dalle macerie dopo una settimana e ricoverato a Pescara in terapia intensiva, prima del sopraggiungere della morte.

La seconda trance del ricavato andrà a sostenere il progetto per la rivalutazione di un ex parco giochi per bambini oramai scomparso da anni lungo via Romolo Tranquilli a Pescina. L’ultima trance è stata donata alla Basilica Minore Santa Maria delle Grazie per la sostituzione del computer che comanda il suono delle campane e la sistemazione dei tre orologi posti sul campanile della Chiesa. Tra il pubblico, il sindaco Tiziano Iulianella, il parroco don Giovanni Venti, il presidente Avis Antonio Iulianella, Pierluigi Prosia cuore battente del Torneo, Cristian Cerasani responsabile logistica.