Successo di pubblico per l’inaugurazione della prima edizione di Presepi in mostra, svelati i nomi dei due ‘Artisti per Passione

Cappadocia. Si è aperta ufficialmente ieri, 8 dicembre, la prima edizione di Presepi in mostra a Petrella Liri, frazione del Comune di Cappadocia. Una piccola folla di curiosi, provenienti dai paesi limitrofi, si è riversata nella piazza antistante la Chiesa di San Michele Arcangelo per ammirare, per primi, delle vere e proprie opere d’arte.

Svelati, nel corso dell’inaugurazione, i nomi dei due “Artisti per passione” che hanno dato vita a questa iniziativa, unica e senza precedenti nel Comune di Cappadocia. Infatti, dietro Presepi in Mostra, ci sono Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo, due abitanti doc di Petrella Liri, mamma e casalinga la prima e amministratore di condomini il secondo, diversi per età ma accomunati da una grande passione quella dell’artigianato nelle sue diverse sfaccettature.

“Da molto tempo, ci cimentiamo nella creazione di presepi artigianali”, rivelano i due artisti Angela Moscatiello e Andrea D’Innocenzo, “fino a questo momento, però, tutto ciò che realizzavamo lo tenevamo per noi o al massimo lo facevamo vedere ai nostri amici. Poi, spinti proprio da loro, ci siamo convinti che era il momento giusto per allestire una vera e propria esposizione e da qui è nata Presepi in Mostra”.

Negli spazi della Chiesa di San Michele Arcangelo, i due artisti hanno esposto 10 presepi di diverse dimensioni, realizzati interamente a mano riutilizzando materiali di scarto o, addirittura, trovati nei boschi dei dintorni primo fra tutti il legno. Non solo, sono stati utilizzati anche stoffa, plastica, ferro e altro ancora trasformati in piccoli oggetti e inseriti nei vari presepi. La realizzazione di ciascun presepe ha richiesto settimane di lavoro, alte capacità manuali e un tocco di ingegneria. I visitatori che hanno accolto l’invito a partecipare all’inaugurazione sono rimasti colpiti dalle creazioni di questi due artigiani dei presepi, i cui stili sono totalmente diversi ed è proprio questo a renderli ancora più unici.

La mostra, con ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019 con i seguenti orari differenti per ciascuno giorno:

sabato, 8 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, domenica, 9 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa), sabato, 15 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, domenica, 16 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa), sabato, 22 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, domenica, 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa) e dalle ore 15.30 alle ore 17.00, lunedì, 24 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30, martedì, 25 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa), sabato, 29 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30, domenica, 30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa), lunedì, 31 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30, sabato, 5 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.30, domenica, 6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.15 (seguirà la messa).