Partecipazione allo screening anti-covid a Pescina: 304 tamponi effettuati, 32 i positivi

Pescina. Nuovi casi di covid a Pescina, scuola chiusa fino al 30 gennaio. Comunità marsicana attiva sul fronte screening anti-covid anche in questa domenica di gennaio. Obiettivo: prevenire l’evolversi del virus all’interno delle scuole e tra tutti i loro frequentatori. E infatti su 304 tamponi antigienici processati al drive – trough allo stadio Barbati 32 sono risultati positivi.

“È doveroso ringraziare la partecipazione dei tanti volontari che sono davvero i protagonisti di questa pandemia”, ha spiegato il sindaco Mirco Zauri, “i genitori che responsabilmente sono partecipi a sostenere i propri figli che cominciano ad essere stanchi di ascoltare i propri bimbi in pianti e disappunti a sottoporsi a tamponi. I sanitari di un elevata pazienza e professionalità danno grande forza”.

Un’ elevata partecipazione quella registrata questa mattina allo screening organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la preside Gigli, la referente scuola Paritaria Suor Maria Paola e le dottoresse del dipartimento igiene.

Visti i risultati ottenuti dallo screening è necessaria una completa sanificazione approfondita di tutti i plessi scolastici, dato che i positivi frequentano sia la scuola d’infanzia, la scuola primaria, scuola secondaria e paritaria d’infanzia Sgobbo Sipari. Visti anche alcuni bambini positivi che frequentano l’asilo nido privato, alcuni con fratelli o sorelle frequentanti l’istituto comprensivo Fontamara, che andranno in quarantena”. Inoltre, dato il gran numero di positivi al Covid19 già presenti nella città di Pescina e molti rientranti nella popolazione scolastica, nella giornata di domani verrà firmata un’ordinanza motivandola alla Prefettura, che le lezioni di didattica in presenza riprenderanno dopo lo screening di lunedì 30 gennaio2021 e in seguito alla sanificazione di tutti i plessi scolastici pubblici e privati. Inoltre, prosegue la nota: “In maniera preventiva cercheremo di organizzare una mappatura tramite un ulteriore screening alla popolazione in modo di avere ancora più chiaro il quadro dei contagi. Seppur la variante Omicron porta poche conseguenze chiedo sempre responsabilità per arginare il numero di contagi”.