Successo ad Avezzano per la mostra documentaria dell’associazione Antiqua, domani la visita di Passerotti

Avezzano. Grande successo per la mostra documentaria, curata dall’associazione culturale “Antiqua”, in esposizione nella sede della Pro loco di Avezzano e in programma per tutto il mese di febbraio.

L’evento abbracciato dalla Pro Loco ha avuto il patrocinio del Comune di Avezzano, testimonianza della valenza culturale che la presidenza di Federico Tudico e dei consiglieri, offre all’intero territorio marsicano, non solo circoscritta alla città di Avezzano.

Proprio per suggellare questo processo di diffusione culturale è prevista, nel pomeriggio di domani a partire dalle 16.30, la visita del commissario prefettizio della città di Avezzano Mauro Passerotti, che con la guida di Flavia de Santis potrà ammirare e conoscere le preziose testimonianze del patrimonio artistico del territorio. Sono inoltre stati invitati tutti i dirigenti scolastici e i docenti degli Istituti medi e superiori della Marsica. La mostra si presenta con due etichette le “opere scomparse”, esposte in altre sedi italiane ed europee, e le “opere ritrovate” e restituite ai musei e alle chiese della Marsica.

L’esposizione presenta, in una serie di fotografie ingrandite, reperti archeologici e architettonici, oggetti di oreficeria sacra e statue preziose, arredi sacri di artigiano ligneo del ‘600, esposti nei musei d’Italia e d’Europa e che, ricollocati nella loro cornice storica originaria, possono rappresentare un importante momento per un’attività didattica finalizzata al recupero della memoria storica e un significativo punto di partenza per una nuova conoscenza del nostro territorio. Sottofondo musicale, che allieterà la visita, grazie alla professionalità di Pietro Bontempi con il suo gruppo.

Non è esclusa la possibilità, vista l’affluenza dei visitatori, di prorogare la mostra anche nel mese di marzo.