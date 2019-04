Successo a Celano per la prima edizione di “Junior CUP”, centinaia di bambini in campo

Celano. Domenica 31 marzo presso gli impianti sportivi di Via della Torre a Celano si è tenuta la prima edizione della manifestazione sportiva “Junior CUP” organizzata dalla società Futsal Celano. Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento dove oltre cento bambini di diverse età si sono sfidati in minipartite di futsal da due tempi ciascuna per tutta la giornata. Hanno partecipato al torneo le squadre della Fenice Accademy, una delle scuole calcio più organizzate della Regione, il Latina calcio a 5, società che milita nel massimo campionato di futsal Italiano e che fa del suo punto di forza proprio la scuola calcio ed il settore giovanile, e la squadra di casa della Futsal Celano.

Le categorie in gara sono state le più piccole dai primi calci passando ai pulcini fino agli esordienti. Alla cerimonia di apertura hanno presenziato il Delegato Regionale Abruzzo FIGC per il calcio a 5 Vittorio Salvatore e la Delegata allo Sport del Comune di Celano Barbara Marianetti che hanno avuto parole di stima e di elogio per l’organizzazione ed il tipo di manifestazione preparata a dir poco in maniera impeccabile. Il torneo si è svolto su tre distinti campi di gioco, due al coperto ed uno all’aperto inoltre è stato allestito un punto ristoro dove tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori hanno partecipato al conviviale organizzato dalla Futsal Family che compone lo staff della società celanese.

La giornata è trascorsa in allegria e sano divertimento sportivo sia per i ragazzi che per le loro famiglie che insieme hanno dato vita ad una festa del Futsal unica nel suo genere che ha visto il coinvolgimento anche dei genitori che grazie al lavoro degli organizzatori si sono sentiti parte attiva dell’evento. Per la cronaca puramente sportiva le squadre vincitrici di questa prima edizione sono state: per la categoria primi calci e pulcini il Latina Calcio a 5 mentre per la categoria esordienti ha avuto la meglio proprio la squadra di casa. Il Presidente della Futsal Celano, Giovanni D’Alessandro, si è detto enormemente soddisfatto della riuscita dell’evento che ha avuto come suo obiettivo principale il divertimento e lo sport per i ragazzi. “Quando ho deciso di intraprendere questa attività sportiva”, dichiara D’Alessandro, “il mio obiettivo principale, come quello dei miei collaboratori, è stato quello di avvicinare i bambini ed i ragazzi in genere, a questa stupenda disciplina sportiva cercando di riportare i valori della sana competizione, del rispetto e del divertimento”.

Alla fine del Torneo non sono mancati i vari ringraziamenti di rito. “Ringrazio in particolar modo la Delegata allo Sport del Comune di Celano Barbara Marianetti per la vicinanza che ci ha sempre mostrato fin dall’inizio della nostra esperienza, ringrazio Vittorio Salvatore, Delegato FIGC del calcio a 5 Abruzzese”, ha continuato, “per aver raccolto il nostro invito e per aver avuto belle parole di stima e congratulazione con la nostra società, stima che ricambio anche a livello personale, ringrazio inoltre sia la Fenice Accademy nella persona di Roberto Olivieri, realtà molto solida ed organizzata, per la costante disponibilità che mostra ad ogni nostro evento che il Latina Calcio a 5 società alla quale siamo affiliati come scuola calcio e con la quale stiamo condividendo un percorso di crescita sia come società che come scuola calcio.

Ringrazio il Centro Italia nuoto, il circolo Tennis ed il Comune di Celano per averci messo a disposizione la location, ringrazio tutti gli atleti e le loro famiglie per la massiccia partecipazione ed infine ma non per ultimo tutti i miei collaboratori e le loro famiglie che hanno costruito intorno a noi una vera e propria famiglia, la Futsal Family per l’appunto. Vi aspetto tutti sabato prossimo a partire dalle ore 15 sempre al Palasport di Celano per assistere all’ultima partita di campionato della nostra prima squadra e partecipare alla festa per la vittoria dello stesso”.