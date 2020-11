“Siamo stupiti da alcuni sindaci: perseguono obiettivi politici sulla pelle dei cittadini”

Avezzano. “Ieri pomeriggio abbiamo assistito increduli e attoniti all’ennesimo intervento vergognoso del consigliere regionale Simone Angelosante, anche sindaco del Comune di Ovindoli. Vergognoso perché contestava dati oggettivi, confutandoli senza supporto di controprove ma utilizzando mere parole che perseguivano logiche politiche che in questo momento e per questi problemi non hanno ragione di essere”.

Lo dichiarano Ignazio Iucci, Concetta Balsorio e Cristian Carpineta, consiglieri di maggioranza del gruppo Avezzano al Centro.

“Pochissimi dei 37 sindaci non hanno condiviso immediatamente il documento presentato e ora ci chiediamo: I cittadini di questi Comuni, che ne pensano? Hanno dato mandato ai loro primi cittadini di dissociarsi? Sono soddisfatti della situazione in cui versa la nostra sanità locale? Crediamo fortemente che sia venuto il momento di evitare personalismi e che si lavori davvero al servizio della popolazione marsicana”.

“Ci rallegriamo come cittadini e come consiglieri che il presidente Marsilio sia riuscito a tirare fuori dal cassetto ( blindato?) della Regione la documentazione per la gara di progettazione dell’ospedale di Avezzano, avendo lui stesso sostenuto la non agibilità e pericolosità in tempi non sospetti.

Il compito di noi consiglieri sarà quello di vigilare che si ottemperi a tutto nel minor tempo possibile e che il nuovo futuro ospedale abbia tutti i reparti e professionalità per garantire il diritto alla salute ai cittadini marsicani. Questo sarà il nostro modo di ringraziare chi si sta adoperando con immenso spirito di abnegazione e sacrificio, tutti i nostri operatori sanitari dei vari settori.

Affermiamo con decisione: non vi lasceremo soli!