Studio tecnico in cerca di personale, ecco le figure richieste e dove inviare le candidature

Avezzano. Lo studio tecnico Palma è alla ricerca di nuove figure professionali per ampliare il proprio organico.

La figura professionale richiesta nello specifico è quella di diplomato o praticante geometra, ma in alternativa si cercano anche professionalità come periti agrari o industriali. Lo studio tecnico Palma è specializzato in servizi e consulenze, principalmente nell’ambito della progettazione, catasto e topografia, ma anche come direzione lavori e sicurezza sui cantieri, perizie su immobili, ed espropriazioni per pubblica utilità. Ovviamente le figure professionali una volta formate ed acquisite le giuste competenze, saranno in grado di operare in maniera autonoma su tutto il territorio nazionale, rappresentando lo studio presso importanti clienti nel settore dei lavori pubblici e privati. Lo studio ha sede nella Marsica, ma opera su tutto il territorio nazionale e si avvale della consulenza di svariati professionisti per coprire gli ampi ambiti in cui opera. Per conoscere nel dettaglio le specifiche delle competenze professionali richieste e il trattamento economico riservato, si può contattare lo studio Palma all’indirizzo di posta elettronica [email protected]