Studio del comportamento di Juan Carrito, da maggio 380 turni notturni per tecnici parco e carabinieri (VIDEO)

Da maggio a metà agosto

All’inizio gli spostamenti di JC si sono sostanzialmente concentrati tra la Valle del Giovenco (Carrito e Ortona) e alcuni centri della marsica fucense (Collarmele, Pescina, Cesoli). In questa fase l’animale ha da subito messo in mostra gli aspetti più critici del suo comportamento: nessuna reazione di fronte agli esseri umani e frequentazione dei centri abitati per alimentarsi a tutte le ore, senza distinzione del giorno e della notte. In alcuni casi, l’orso ha addirittura “riposato” in zone periferiche dei paesi (giardini o campi di ville abbandonate). In questo contesto molto critico, l’intervento del Parco e dei CF è stato tempestivo, con dissuasione sistematica e messa in sicurezza massiva di orti e pollai.